Nathaly Caldonazzo contro un gieffino: "L'ho bloccato su Instagram!" (Di martedì 17 maggio 2022) Dentro la casa del GF Vip Nathaly Caldonazzo e Barù non hanno mai legato. I due gieffini in più occasioni hanno discusso e a quanto pare le cose non sono migliorate fuori dalla casa di Cinecittà. In un'intervista rilasciata a Giada Di Miceli nel programma di Radio Radio Non Succederà Più, la showgirl ha detto di aver bloccato il nobile toscano. "Barù non mi ha invitato all'inaugurazione del ristorante. Io L'ho anche bloccato anche sui social, quando sono uscita è stato il primo che ho bloccato su Instagram perché mi aveva deluso umanamente come persona. Sì ho voluto bloccarlo subito. Antonio? Lui è un amore! No che non c'è del tenero. Ogni tanto lo chiamo e ci vediamo, ma non stiamo insieme, è troppo piccolo. Se siamo stati paparazzati mano nella mano? Ma no assolutamente".

