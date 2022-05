Elezioni Scicli, come fare domanda per scrutatore e quando (Di martedì 17 maggio 2022) Scicli – Il Comune di Scicli precisa che le domande per candidarsi a scrutatore per il turno elettorale delle Amministrative 2022, previsto in data 12 giugno 2022 ed eventuale ballottaggio del 26 giugno 2022, devono essere presentate tassativamente dal 19 maggio al 24 maggio 2022, sia brevi manu all’ufficio protocollo del Comune che per email all’indirizzo protocollo@comune.Scicli.rg.it, o a protocollo@pec.comune.Scicli.rg.it.Lo annuncia una nota diffusa oggi dal Comune di Scicli. Le domande presentate prima del 19 maggio non saranno prese in considerazione e vanno ripresentate nei termini anzidetti. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 17 maggio 2022)– Il Comune diprecisa che le domande per candidarsi aper il turno elettorale delle Amministrative 2022, previsto in data 12 giugno 2022 ed eventuale ballottaggio del 26 giugno 2022, devono essere presentate tassativamente dal 19 maggio al 24 maggio 2022, sia brevi manu all’ufficio protocollo del Comune che per email all’indirizzo protocollo@comune..rg.it, o a protocollo@pec.comune..rg.it.Lo annuncia una nota diffusa oggi dal Comune di. Le domande presentate prima del 19 maggio non saranno prese in considerazione e vanno ripresentate nei termini anzidetti. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

Advertising

infoitinterno : Elezioni Scicli, come fare domanda per scrutatore e quando - quotidianodirg : #Attualità #counediscicli Elezioni Scicli, come fare domanda per scrutatore e quando -