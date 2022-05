Concerti di Sfera Ebbasta 2022 | date tour autunno

Leggi su lopinionista

(Di martedì 17 maggio 2022) Inserita una terza data a Milano con le prime due già sold out così come quella di Roma: ecco tutte le tappe MILANO – Sono ormai da mesi sold out le dueal Mediolanum Forum di Milano e a queste si è aggiunta oggi la data al Palazzo dello Sport di Roma del Famoso. Un risultato straordinario perche potrà finalmente portare sul palco Famoso, il monumentale album uscito per Island Records nel 2020 e il nuovo EP italiano realizzato insieme a Rvssian. L’artista italiano di maggior successo, indiscusso recordman di vendite nel paese e non solo, dopo aver infranto qualsiasi record di ascolto con la propria musica, potrà finalmente portarla sui più grandi palchi d’Italia. Proprio per celebrare questo ritorno, e come atto di riconoscenza nei confronti dei fan per l’affetto ricevuto, ...