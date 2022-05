Forza Italia implode dentro il centrodestra. Pd e M5s non si sopportano più nel centrosinistra. Coalizioni piene di problemi verso il voto ... (Di lunedì 16 maggio 2022) Non solo i problemi del governo " a palazzo Chigi si attendono polemiche in crescendo sull'invio di nuove armi letali e offensive all'Ucraina, oltre alla richiesta del M5s di un voto " ma anche i ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) Non solo idel governo " a palazzo Chigi si attendono polemiche in crescendo sull'invio di nuove armi letali e offensive all'Ucraina, oltre alla richiesta del M5s di un" ma anche i ...

elio_vito : Dopo il 'Boia chi molla' del sindaco di Rieti, arriva quello di Trieste che definisce 'gentaglia' le associazioni f… - forza_italia : Il 12 giugno dobbiamo dire 5 sì per una #giustizia giusta. È una grande occasione per il Paese. Non sprechiamola! - FDimarco : Campioni! Per noi e per voi, la Coppa Italia è nostra! Sempre e solo forza @Inter ???? - Anam726 : RT @ViVilaVitaOra: Un altro ottimo validissimo motivo per non votare MAI e poi MAI Forza Italia! - Javieravelino17 : @juventusfces ????Campione d'Italia. Tutti nel libretto deggli assegni. ???????? Noi siamo campeoni. Sono grato?? Forza Juve! ??Andiamo! ?????? -