“È disgustoso”. Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis attacca la naufraga: “Non doveva permettesi” (Di lunedì 16 maggio 2022) Nicoas Vaporidis e Mercedesz Henger, lite all’Isola dei Famosi, Ormai le settimane in Honduras, le condizioni di convivenza forzata, le strategie e gli intrighi hanno creato un’atmosfera pesante. Tra i più coinvolti nelle discussioni c’è sicuramente l’attore che proprio pochi giorni fa era stato duramente attaccato da pubblico e naufraghi. La colpa? Una battuta sui pesci che i naufraghi lasciavano morire al sole dopo averli pescati, senza più mangiarli. Nicolas Vaporidis aveva detto, scherzando, di ributtarli in mare. Carmen Di Pietro e Lory Del Santo ci sono rimaste male. Ma anche Edoardo Tavassi ha discusso con l’attore: “Mi diceva di continuo che odia il trash e i programmi trash e che lui in queste cose non ci vuole sguazzare. Dice che vuole fare il naufrago serio. Parla male ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Nicoase Mercedesz Henger, lite all’dei, Ormai le settimane in Honduras, le condizioni di convivenza forzata, le strategie e gli intrighi hanno creato un’atmosfera pesante. Tra i più coinvolti nelle discussioni c’è sicuramente l’attore che proprio pochi giorni fa era stato duramenteto da pubblico e naufraghi. La colpa? Una battuta sui pesci che i naufraghi lasciavano morire al sole dopo averli pescati, senza più mangiarli.aveva detto, scherzando, di ributtarli in mare. Carmen Di Pietro e Lory Del Santo ci sono rimaste male. Ma anche Edoardo Tavassi ha discusso con l’attore: “Mi diceva di continuo che odia il trash e i programmi trash e che lui in queste cose non ci vuole sguazzare. Dice che vuole fare il naufrago serio. Parla male ...

Advertising

allegrimarco9 : Edoardo:” Nicolas parla male dell’isola, questa cosa è disgustosa” Disgustoso e rivelare confidenze, per screditare e colpire. ?????? #isola - BITCHYFit : Naufrago parla male de L’Isola dei Famosi: “Disgustoso. Dice che l’ha fatta solo per tanti soldi” - zazoomblog : «Nicolas Vaporidis parla male dell’Isola dei Famosi è disgustoso l’ha fatto per soldi»: accusa all’attore ecco chi… - zazoomblog : «Nicolas Vaporidis parla male dell’Isola dei Famosi è disgustoso l’ha fatto per soldi»: accusa all’attore ecco chi… - zazoomblog : Naufrago parla male de L’Isola dei Famosi: “Disgustoso. Dice che l’ha fatta solo per tanti soldi” - #Naufrago… -