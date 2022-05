Chiara Appendino assolta dall’accusa di falso per il caso Ream (Di lunedì 16 maggio 2022) Condannata in primo grado a sei mesi di reclusione. assolta da ogni accusa in appello. La decisione dei giudici di Torino ha fatto scoppiare in lacrime Chiara Appendino che dopo anni non dovrà più sentir gravare sulle sue spalle il peso di quel processo Ream che le aveva provocato un’accusa di falso per far pareggiare il bilancio del Comune che amministrava – quello della città della Mole – attraverso un rinvio delle spese per onorare il debito con una società partecipata. assolta. Nessun falso in bilancio nel caso Ream. Alla lettura della sentenza, ho pianto. Sono state lacrime liberatorie ma anche di gioia. Oggi, dopo quasi 6 anni, viene ristabilita la verità. Un enorme grazie a chi mi è sempre stato vicino ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Condannata in primo grado a sei mesi di reclusione.da ogni accusa in appello. La decisione dei giudici di Torino ha fatto scoppiare in lacrimeche dopo anni non dovrà più sentir gravare sulle sue spalle il peso di quel processoche le aveva provocato un’accusa diper far pareggiare il bilancio del Comune che amministrava – quello della città della Mole – attraverso un rinvio delle spese per onorare il debito con una società partecipata.. Nessunin bilancio nel. Alla lettura della sentenza, ho pianto. Sono state lacrime liberatorie ma anche di gioia. Oggi, dopo quasi 6 anni, viene ristabilita la verità. Un enorme grazie a chi mi è sempre stato vicino ...

