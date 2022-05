Boxe | Mondiali femminili 2022 | Irma Testa vola in semifinale uscendo alla distanza contro l’uzbeka Turdibekova

(Di lunedì 16 maggio 2022)porta il tricolore dell’Italia innei 57 kg aidiin corso di svolgimento a Istanbul, Turchia. La medaglia di bronzo olimpica sconfigge per verdetto non unanime (4-1, con due 30-27, due 29-28 e un 28-29)Sitora. Il nostro Paese, dunque, è certo di avere per la seconda volta almeno una rappresentante tra le prime quattro al mondo in una qualsiasi categoria, dopo l’argento di Angela Carini nei 64 kg datato 2019. Primo minuto e mezzo quasi di studio per le due, anche se l’italiana tende ad avere piùllo sul ring e una vena marcatamente offensiva.in più occasioni prova a entrare nella guardia di, senza riuscirci. ...

Torre Annunziata . Manca un solo passo per salire sul podio e raggiungere l'obiettivo minimo della campagna Mondiale di Irma Testa. Sul ring di Istanbul è il giorno dei quarti di finale e la più ...Sono state ben cinque le azzurre capaci di raggiungere i quarti di finale deiElite femminili di pugilato in programma ad Istanbul. Già qualificata Irma Testa , è stata raggiunta da Giordana Sorrentino , Olena Savchuk , Assunta Canfora e Alessia Mesiano . Di seguito i ...Irma Testa porta il tricolore dell’Italia in semifinale ai Mondiali femminili di boxe in corso di svolgimento a Istanbul, Turchia. La medaglia di bronzo olimpica sconfigge per verdetto non unanime ...Olena Savchuk esce di scena ai quarti di finale dei Mondiali femminili di boxe 2022. A estrometterla dal torneo nei 52 kg è la kazaka Zhaina Shekerbekova, che la sconfigge per 4-0 (quattro 29-27 e un ...