Roma Aggredisce | scaraventa a terra e rapina una donna | ladro inseguito da un passante

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 15 maggio 2022) Ha aspettato che il denaro che unaaveva da poco prelevato uscisse dalla bocchetta dell’ATM, poi ha aggredito la vittima, una pensionata di 68 anni. E lo ha fatto in modo così violento: l’ha strattonata, l’hata a, poi si è dato alla fuga con un bel bottino a piedi. Questo è quello che è successo a, in via Adriano Fiori, in zona Casal de’ Pazzi. Ma fortunatamente, ad assistere la terribile scena un cittadino, un operaiono di 31 anni, che non si è voltato dall’altra parte e ha subito allertato il 112. Chi è ilche hato unaa Casal de’Pazzi Il cittadino, che ha notato la scena, ha prima chiamato le forze dell’ordine, poi ha seguito il, lo ha tallonato senza mai perderlo di vista. ...