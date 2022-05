“Gli aiuti all’Ucraina finiscono agli appaltatori della Difesa Usa” (Di domenica 15 maggio 2022) La maggior parte dei 40 miliardi di dollari in assistenza stanziati dall’amministrazione Biden all’Ucraina non andrà direttamente all’esercito di Kiev ma agli appaltatori della Difesa degli Stati Uniti. A svelarlo non è un repubblicano oppositore di Joe Biden ma la deputata Cori Bush, democratica del Missouri e attivista di Black Lives Matter. Approvando il pacchetto InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 15 maggio 2022) La maggior parte dei 40 miliardi di dollari in assistenza stanziati dall’amministrazione Bidennon andrà direttamente all’esercito di Kiev madegli Stati Uniti. A svelarlo non è un repubblicano oppositore di Joe Biden ma la deputata Cori Bush, democratica del Missouri e attivista di Black Lives Matter. Approvando il pacchetto InsideOver.

