Trasformazioni Incredibili | un trio di esperti per migliorare la propria immagine

(Di sabato 14 maggio 2022) Su Real Time torna Enzo Miccio a dare consigli di stile. Ebbene sì, il wedding planner e image expert condurrà insieme a Loretta Grace e Alessandro Maritato il nuovo programma dal titolo. Nuovo format dedicato alla moda e al makeover di persone comuni. Stile e moda sono territori cari al wedding planer che si è fatto conoscere dal pubblico durante i suoi esordi con Wedding Planners e attraverso la sua lunga esperienza in un cult televisivo come Ma come ti vesti?! insieme a un’altra icona del piccolo schermo come Carla Gozzi. Enzo Miccio ha reso note anche le sue abilità nel raccontare il dietro le quinte come ideatore di eventi con il programma Diario di un Wedding Planner. E non è tutto! Courtesy of Press OfficeEnzo Miccio: dagli esordi a Pechino Express Nel format di successo Abito da sposa cercasi, Miccio è stato colui ...