Paura in provincia di Latina: contadino trova ordigno bellico nel suo terreno (Di sabato 14 maggio 2022) Momenti di apprensione nella mattinata di ieri in provincia di Latina quando un agricoltore ha rinvenuto un ordigno bellico risalente all’ultimo conflitto mondiale. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenute diverse volanti della Polizia di Stato. Bomba della seconda guerra mondiale in un campo a Borgo Podgora Il ritrovamento è stato fatto in un terreno nella zona di Borgo Podgora. Il proprietario era intento ad arare il campo quando all’improvviso dalle zolle di terra è spuntato un ordigno bellico, arrugginito. Il proiettile, lungo circa 25 cm, con circonferenza di circa 5 cm, verosimilmente un proiettile d’artiglieria risalente alla seconda guerra mondiale, era in pessimo stato di conservazione. Area interdetta Gli agenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 14 maggio 2022) Momenti di apprensione nella mattinata di ieri indiquando un agricoltore ha rinvenuto unrisalente all’ultimo conflitto mondiale. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenute diverse volanti della Polizia di Stato. Bomba della seconda guerra mondiale in un campo a Borgo Podgora Il rimento è stato fatto in unnella zona di Borgo Podgora. Il proprietario era intento ad arare il campo quando all’improvviso dalle zolle di terra è spuntato un, arrugginito. Il proiettile, lungo circa 25 cm, con circonferenza di circa 5 cm, verosimilmente un proiettile d’artiglieria risalente alla seconda guerra mondiale, era in pessimo stato di conservazione. Area interdetta Gli agenti ...

Advertising

CorriereCitta : Paura in provincia di Latina: contadino trova ordigno bellico nel suo terreno - Mariaro2919534 : @cislscuola @CislNazionale @MIsocialTW @orizzontescuola @TecnicaScuola @Tuttoscuola Mi chiamo Bruno Mariarosaria… - G1UL1403 : sono davvero felice per chi è riuscito ad incontrare h qui, ma allo stesso tempo sono triste perché vivo nella stes… - iltirreno : In Provincia di Firenze la terra continua a tremare. Paura tra i cittadini, molti hanno passato la notte in strada… - SettenewsWeb : Paura in gran parte della Toscana, la notte scorsa, quando sono state avvertite numerose scosse di terremoto in div… -