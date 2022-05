Il Toro torna a vincere fuori casa, Verona ko con un gol di Brekalo (Di sabato 14 maggio 2022) Nella ripresa i granata sfiorano il raddoppio un paio di volte con Belotti e Pellegri (che centra un palo pieno), consolidano il decimo posto e avvicinano gli scaligeri Leggi su lastampa (Di sabato 14 maggio 2022) Nella ripresa i granata sfiorano il raddoppio un paio di volte con Belotti e Pellegri (che centra un palo pieno), consolidano il decimo posto e avvicinano gli scaligeri

Advertising

Toro_News : ?? | LINE UP Le scelte di #Tudor e #Juric: in mediana torna #Lukic con #Ricci #VeronaTorino #SerieATIM #ToroNews - Toro_News : ?? | NEWS Ivan #Juric ha convocato 24 giocatori per la sfida di oggi #VeronaTorino: due assenze pesanti in difesa - Cuore_Toro : #VeronaTorino | i convocati , torna #Edera - Cuccioloterzo : @giangi20l @HungryMarcio @friedkingroup @OfficialASRoma Belotti con mou torna a esse un toro - L_AdeleShasa : @Cioccolatacald3 @oggi_conduso_io @Sanela72373368 @MusicPoetryArts @FanMellos @Lokomotjv Come tutto torna? Che cxxx… -