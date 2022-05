PS5, Sony registra un nuovo modello con (poche) modifiche hardware: cosa cambia? (Di venerdì 13 maggio 2022) PS5 è pronta ad un nuovo aggiornamento, questa volta però non software ma hardware. La console regina del mercato è stata infatti registrata in una nuova versione, con codice “CFI-1200”: scopriamo insieme cosa cambia rispetto al modello standard. PS5: registrato il nuovo modello 2022 – 130522 www.computermagazine.itSi torna a parlare di PlayStation 5 e di un suo aggiornamento hardware. La console, che da ormai due anni è divenuta un vero e proprio oggetto dei desideri vista la sua scarsa disponibilità sugli scaffali, è pronta a ricevere un update a livello ingegneristico. Anzitutto parliamo di una console che ha, attualmente, il nome in codice “CFI-1200” e che, lo diciamo subito, vanta piccolissime ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) PS5 è pronta ad unaggiornamento, questa volta però non software ma. La console regina del mercato è stata infattita in una nuova versione, con codice “CFI-1200”: scopriamo insiemerispetto alstandard. PS5:to il2022 – 130522 www.computermagazine.itSi torna a parlare di PlayStation 5 e di un suo aggiornamento. La console, che da ormai due anni è divenuta un vero e proprio oggetto dei desideri vista la sua scarsa disponibilità sugli scaffali, è pronta a ricevere un update a livello ingegneristico. Anzitutto parliamo di una console che ha, attualmente, il nome in codice “CFI-1200” e che, lo diciamo subito, vanta piccolissime ...

RudyBandiera : #PlayStation, Sony spiega perché non sposa il modello #Microsoft Game Pass: troppi compromessi… - MicheleRagone26 : #Sony potrebbe aver registrato un nuovo modello di PS5 - infoitscienza : Sony potrebbe aver registrato un nuovo modello di PS5 - 83napolano : RT @CeotechI: Sony registra un nuovo modello di PS5 in Giappone - oskool_g : SoNy New PS5 model...Model....?? @blueisviolet -