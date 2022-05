Lukaku | l’agente | «Situazione particolare e inaspettata Inter e Milan? Solo rumore»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 13 maggio 2022)diha parlato delladell’attaccante al Chelsea e delle voci di mercato sul suo futuro Federico Pastorello, agente tra gli altri di Romelu, in unavista a La Repubblica ha parlato delladell’attaccante al Chelsea e delle voci di mercato sul suo futuro. LE PAROLE – «La suae nessuno poteva aspettarsela. Non discuto le scelte tecniche, ma è ovvio che c’è stato un problema. Adesso è concentrato sulla stagione in corso, non abbiamo parlato d’altro.? Tantoper niente. Ha nel cuore club e tifosi nerazzurri, non l’ha mai nascosto, ma non possiamo ipotizzare trattative: il Chelsea ha definito la cessione del ...