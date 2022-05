L’esibizione di fuoco di Achille Lauro, eliminato dalla finale dell’Eurovision (Di venerdì 13 maggio 2022) Non si è qualificato per la finale dell’Eurovision Song Contest 2022, Achille Lauro, che dopo essersi posizionato solo 14esimo al Festival di Sanremo, gareggiava al concorso canoro per San Marino con la sua Stripper. In una tutina di pizzo nero trasparente e in sella a un toro meccanico, il cantante è apparso sul palco del Pala Olimpico di Torino, cercando di aggiudicarsi la partecipazione alla serata del 14 maggio. Vi raccomandiamo... Eurovision 2022: il commentatore per l'Ucraina al TG1 direttamente da un bunker Achille ce l’ha messa tutta: ha preso il simbolo della città che ospita l’evento e l’ha fatto montare sul palco. Poi ci è salito sopra per cantare l’amore tra uno spogliarellista e una donna cowboy. Il brano e ... Leggi su diredonna (Di venerdì 13 maggio 2022) Non si è qualificato per laSong Contest 2022,, che dopo essersi posizionato solo 14esimo al Festival di Sanremo, gareggiava al concorso canoro per San Marino con la sua Stripper. In una tutina di pizzo nero trasparente e in sella a un toro meccanico, il cantante è apparso sul palco del Pala Olimpico di Torino, cercando di aggiudicarsi la partecipazione alla serata del 14 maggio. Vi raccomandiamo... Eurovision 2022: il commentatore per l'Ucraina al TG1 direttamente da un bunkerce l’ha messa tutta: ha preso il simbolo della città che ospita l’evento e l’ha fatto montare sul palco. Poi ci è salito sopra per cantare l’amore tra uno spogliarellista e una donna cowboy. Il brano e ...

Advertising

infoitcultura : Eurovision, l'esibizione di fuoco di Achille Lauro (eliminato dalla finale) - RadioR101 : #R101News: nonostante la spettacolare esibizione, #AchilleLauro non si è qualificato per la finale di… - sippedsweetea : bravissimi raga secondo me l'esibizione di lauro proprio da eurovision potenzialmente può fare un botto di punti c'… - ___admaiora__ : RT @fanpage: Per la finale di coppa Italia #JuventusInter @ARISA_OFFICIAL per l'esibizione ha scelto un outfit vibrante di energia, come l… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Per la finale di coppa Italia #JuventusInter @ARISA_OFFICIAL per l'esibizione ha scelto un outfit vibrante di energia, come l… -