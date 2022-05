Virginia Woolf: l’eterna scrittrice (Di giovedì 12 maggio 2022) Nominare Virginia Woolf vuol dire parlare di Gita al faro, di Orlando e de La signora Dalloway, di romanzi che hanno fatto la storia della letteratura britannica e che sono attuali ancora oggi. Come lo è lei, viva ed eterna. Una fonte d’ispirazione per le donne di ogni età, ieri come oggi. Si perché Virginia Woolf non è stata solo una scrittrice e una saggista, non è solo una delle figure più importanti della letteratura del XX secolo, come se da solo questo non bastasse a ricordarla oggi e per sempre, ma era anche un’attivista, una femminista, una donna impegnata nella lotta per i diritti e la parità di genere. Intelligente, colta e curiosa, affamata di cultura e di mondo, ma anche tormentata dai demoni interiori, da dolori del passato e del presente, consumata dalls una malattia. Ecco chi era la ... Leggi su dilei (Di giovedì 12 maggio 2022) Nominarevuol dire parlare di Gita al faro, di Orlando e de La signora Dalloway, di romanzi che hanno fatto la storia della letteratura britannica e che sono attuali ancora oggi. Come lo è lei, viva ed eterna. Una fonte d’ispirazione per le donne di ogni età, ieri come oggi. Si perchénon è stata solo unae una saggista, non è solo una delle figure più importanti della letteratura del XX secolo, come se da solo questo non bastasse a ricordarla oggi e per sempre, ma era anche un’attivista, una femminista, una donna impegnata nella lotta per i diritti e la parità di genere. Intelligente, colta e curiosa, affamata di cultura e di mondo, ma anche tormentata dai demoni interiori, da dolori del passato e del presente, consumata dalls una malattia. Ecco chi era la ...

sognistrappati : RT @Poesiaitalia: «Non c’è bisogno di mettersi fretta. Non c’è bisogno di brillare. Non è necessario essere nessuno se non sé stessi.» Virg… - Gennaro_Romano : RT @Poesiaitalia: «Non c’è bisogno di mettersi fretta. Non c’è bisogno di brillare. Non è necessario essere nessuno se non sé stessi.» Virg… - Poesiaitalia : RT @Poesiaitalia: «Non c’è bisogno di mettersi fretta. Non c’è bisogno di brillare. Non è necessario essere nessuno se non sé stessi.» Virg… - Alice70A : RT @GerberArancio: @Rebeka80721106 @teatrolafenice @comunevenezia @LuigiBrugnaro @Dayafter2012 @AlessandroForn6 @elenaritalaselv @PasqualeT… - guastellae : RT @GerberArancio: @Rebeka80721106 @teatrolafenice @comunevenezia @LuigiBrugnaro @Dayafter2012 @AlessandroForn6 @elenaritalaselv @PasqualeT… -