La regina delle parmigiane è anche facile da cucinare (Di giovedì 12 maggio 2022) Tre ingredienti bastano per preparare una parmigiana da urlo: patate, funghi, besciamella più il forno per cuocerla Buona, sana, vegetariana, questa parmigiana è una delle tante rivisitazioni sul tema con il vantaggio che possiamo prepararla tutto l’anno. Perché quando è stagione, useremo i funghi freschi e quando non lo è vanno bene anche quelli surgelati, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 12 maggio 2022) Tre ingredienti bastano per preparare una parmigiana da urlo: patate, funghi, besciamella più il forno per cuocerla Buona, sana, vegetariana, questa parmigiana è unatante rivisitazioni sul tema con il vantaggio che possiamo prepararla tutto l’anno. Perché quando è stagione, useremo i funghi freschi e quando non lo è vanno benequelli surgelati, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Tg3web : L'Appia Antica patrimonio Unesco, avviato l'iter per la candidatura della regina delle vie romane, una delle più gr… - Dan_skorpio87 : RT @AlbertoPots: @Dan_skorpio87 @EdoardoZaggia È la regina delle Katie - londranewsblog : Festa del Giubileo della regina alla chiesa di St Bartholomew Anche una delle chiese più vecchie di Londra cel… - AlbertoPots : @Dan_skorpio87 @EdoardoZaggia È la regina delle Katie - MaurilioVitto : RT @Camillo95303977: Ieri,passeggiando in montagna,vedo un grosso insetto (3 cm!)sulle rocce del sentiero in balia dei piedi delle persone… -