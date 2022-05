Ucraina: Draghi, 'con Biden parlato anche di ricostruzione, Italia farà la sua parte' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Washington, 11 mag. (Adnkronos) - "Un'altra questione che ho presentato a Biden è la necessità di cominciare a pensare alla ricostruzione dell'Ucraina. I paesi europei non hanno risorse nel bilancio nazionale di partecipare alla ricostruzione e anche alle altre che abbiamo davanti sfide: tutta l'Ue deve dare una risposta collettiva. L'Italia farà la sua parte ma insieme con gli altri". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Washington. Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Washington, 11 mag. (Adnkronos) - "Un'altra questione che ho presentato aè la necessità di cominciare a pensare alladell'. I paesi europei non hanno risorse nel bilancio nazionale dicipare allaalle altre che abbiamo davanti sfide: tutta l'Ue deve dare una risposta collettiva. L'la suama insieme con gli altri". Lo ha detto il premier Marioin conferenza stampa a Washington.

