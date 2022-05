Milan David, con Investcorp si punta tutto sull’attaccante del Lille (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tra i tanti nomi riguardanti l’attacco del Milan per la prossima stagione resta vivo anche quello di David del Lille Il Milan è alla ricerca di un attaccante per l’estate e per la prossima stagione. Un giovane di prospettiva e che possa essere un ricambio importante al duo Giroud e Ibra. Con la cessione della società a Investcorp, i rossoneri potrebbero puntare su David, talento del Lille. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tra i tanti nomi riguardanti l’attacco delper la prossima stagione resta vivo anche quello didelIlè alla ricerca di un attaccante per l’estate e per la prossima stagione. Un giovane di prospettiva e che possa essere un ricambio importante al duo Giroud e Ibra. Con la cessione della società a, i rossoneri potrebberore su, talento del. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

