Mangio la fi***a Tutto vero | imbarazzo a luci rosse sul palco dell' Eurovision Roba estrema | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 maggio 2022) L', l'evento musicale tra i più forti, torna in Italia dopo trentuno anni. Lo scorso anno, indimenticabile, hanno vinto I Maneksin con Zitti e buoni, un'edizione da incorniciare. Adesso, sono stati annunciati i dieci cantanti dei diciassette in totale che arrivano alla finalissima di sabato. Si tratta dei rappresentatia Svizzera,'Armenia,'Islanda,a Lituania e del Portogallo,a Norvegia,a Grecia,'Ucraina,a Moldavia e dei Paesi Bassi. Sette nazioni sono uscite dalla gara: l'Albania, la Lettonia, la Slovenia, la Bulgaria, la Croazia, l'Austria e la Danimarca. I rappresentati di questi stati non si esibiranno nel corsoa finale di sabato 14 maggio. A far ...