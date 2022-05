(Di mercoledì 11 maggio 2022) "Siamo in unelettorale che si è avviato e deve ancora completarsi, quindi è prematuro parlare del post voto. Va detto, però, che lo svolgimento delle elezioni è un fatto importante e ...

Agenzia askanews

Così Nicoletta Bombardiere,d'Italia a Beirut ha commentato la situazione ina pochi giorni dal voto, il 15 maggio. 'Quanto cambierà dopo Il processo di transizione è lungo, ...Dalla diplomazia al lusso: i temi affrontati Una lunga carriera nella diplomazia internazionale, dal 2017 Schmutz è anchein. E nel suo intervento, ci ha raccontato la sua ... Libano, l'ambasciatrice Bombardiere: processo di ripresa è lungo Beirut, 11 mag. (askanews) - 'Siamo in un processo elettorale che si è avviato e deve ancora completarsi, quindi è prematuro parlare del post ..."Siamo ancora in un processo elettorale che si è avviato e deve concludersi, aspettiamo che si concluda. Lo svolgimento delle elezioni è un fatto positivo in sé". Lo ha detto ai giornalisti l'ambascia ...