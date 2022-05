Ultime Notizie – Ucraina, Salvini: “Non possiamo permetterci altri mesi di guerra, Draghi-Biden preparino la pace” (Di martedì 10 maggio 2022) “Visto il contesto economico difficile, visto il tasso di disoccupazione, vista l’inflazione che cresce, visto il costo delle bollette di luce e gas, visto il costo delle materie prime, visto il caro benzina, il caro metano, il caro diesel, non possiamo più permetterci altri mesi di guerra. Arrivare alla pace subito è vitale, è questione di sopravvivenza. Dall’incontro Draghi-Biden mi aspetto che parlino di pace, lavorino per la pace e preparino la pace”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, Nel giorno in cui il presidente Draghi parte alla volta di Washington. “Noi – ha proseguito il leader del Carroccio – non siamo in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) “Visto il contesto economico difficile, visto il tasso di disoccupazione, vista l’inflazione che cresce, visto il costo delle bollette di luce e gas, visto il costo delle materie prime, visto il caro benzina, il caro metano, il caro diesel, nonpiùdi. Arrivare allasubito è vitale, è questione di sopravvivenza. Dall’incontromi aspetto che parlino di, lavorino per lala”. Così il segretario della Lega, Matteo, Nel giorno in cui il presidenteparte alla volta di Washington. “Noi – ha proseguito il leader del Carroccio – non siamo in ...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - fanpage : #Covid19, è ancora boom di casi a #Shangai - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - ennatrasporti : Enna - Comitato per il Policlinico ad Enna incontra Sindaco, Assessori e Associazioni degli studenti… - CalcioOggi : De Jong Juve, sfuma il grande sogno di mercato? Un top club balza in pole - Juventus News 24 -