"Prima o poi dovranno smettere....". Binotto dichiara guerra alla Red Bull: un pesantissimo sospetto (Di martedì 10 maggio 2022) I ritiri di Sakhir e Melbourne sembravano l'antipasto a un inizio di Mondiale trionfale per la Ferrari, spento però dal ritorno feroce di una Red Bull e Max Verstappen scatenati. E ora la RB18 ci fa paura, mentre la Ferrari deve rincorrere in attesa degli aggiornamenti attesi a Barcellona. Per il Campione 2021 sono tre vittorie su cinque gare, che sarebbero quattro, se si conta la Sprint Race di Imola. Una monoposto fortissima sul dritto, come dimostrato a Miami, quando era capace di schizzare via soprattutto nel terzo settore, e il Drs nel finale non è bastato a Charles Leclerc per trovare una rimonta fino a quel momento insperata. Binotto: “Al Montmeló pacchetto importante” Come sottolinea il Corriere della Sera, fa impressione Verstappen che comunque, da solo, non può fare la differenza su Leclerc. Viaggiano su livelli simili e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) I ritiri di Sakhir e Melbourne sembravano l'antipasto a un inizio di Mondiale trionfale per la Ferrari, spento però dal ritorno feroce di una Rede Max Verstappen scatenati. E ora la RB18 ci fa paura, mentre la Ferrari deve rincorrere in attesa degli aggiornamenti attesi a Barcellona. Per il Campione 2021 sono tre vittorie su cinque gare, che sarebbero quattro, se si conta la Sprint Race di Imola. Una monoposto fortissima sul dritto, come dimostrato a Miami, quando era capace di schizzare via soprattutto nel terzo settore, e il Drs nel finale non è bastato a Charles Leclerc per trovare una rimonta fino a quel momento insperata.: “Al Montmeló pacchetto importante” Come sottolinea il Corriere della Sera, fa impressione Verstappen che comunque, da solo, non può fare la differenza su Leclerc. Viaggiano su livelli simili e ...

