LIVE Sinner-Martinez 6-4 1-0, ATP Roma 2022 in DIRETTA: l’azzurro comincia bene il 2º set! (Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Martinez vince il confronto sulla diagonale di rovescio. 30-15 Termina lungo il diritto in avanzamento dell’azzurro. 30-0 Terzo ace dell’italiano. 15-0 Servizio e diritto di Sinner. 2-0 BREAK Sinner! Ottimo inizio dell’italiano nel secondo set. 15-40 In corridoio il diritto diagonale di Sinner in risposta. 0-40 TRE PALLE BREAK IN APERTURA DI Sinner! In rete il diritto lungolinea di Martinez. 0-30 PALLA CORTA ELEGANTE IN AVANZAMENTO DI Sinner! Gran smorzata di diritto dell’azzurro. 0-15 Servizio e diritto lungo di Martinez. 1-0 ROVESCIO VINCENTE DI Sinner! Ottimo inizio di set per l’azzurro. 40-30 ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30vince il confronto sulla diagonale di rovescio. 30-15 Termina lungo il diritto in avanzamento del. 30-0 Terzo ace dell’italiano. 15-0 Servizio e diritto di. 2-0 BREAK! Ottimo inizio dell’italiano nel secondo set. 15-40 In corridoio il diritto diagonale diin risposta. 0-40 TRE PALLE BREAK IN APERTURA DI! In rete il diritto lungolinea di. 0-30 PALLA CORTA ELEGANTE IN AVANZAMENTO DI! Gran smorzata di diritto del. 0-15 Servizio e diritto lungo di. 1-0 ROVESCIO VINCENTE DI! Ottimo inizio di set per. 40-30 ...

