Internazionali BNL d'Italia 2022, Bronzetti lotta ma viene eliminata: passa Osorio Serrano in due set (Di martedì 10 maggio 2022) Lucia Bronzetti lotta ma viene eliminata al primo turno degli Internazionali BNL d'Italia 2022. La riminese, numero 79 al mondo e protagonista di un'ottima prima metà di stagione, cede a Maria Camila Osorio Serrano in due set col punteggio di 7-6(4) 6-3 al termine di un match combattuto e con difficoltà al servizio da parte di entrambe. Alla fine la spunta la colombiana, che al secondo turno troverà sulla sua strada la Azarenka. Primo set estremamente equilibrato e con l'azzurra che si ritrova prima in controllo del set dopo aver piazzato un break in apertura, poi addirittura sotto di un break con due turni di battuta di fila in cui serve male e si consegna all'avversaria. La riminese, però, è estremamente combattiva e recupera il ...

