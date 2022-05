Bandiere Blu 2022: chi entra e chi esce. Le novità (Di martedì 10 maggio 2022) Ultim'ora Roma, 10 maggio 2022 - New entry, ma anche esclusioni eccellenti. Sono 210 i Comuni italiani che quest'anno hanno ottenuto la Bandiera Blu , il riconoscimento alle località rivierasche e ai ... Leggi su quotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Ultim'ora Roma, 10 maggio- New entry, ma anche esclusioni eccellenti. Sono 210 i Comuni italiani che quest'anno hanno ottenuto la Bandiera Blu , il riconoscimento alle località rivierasche e ai ...

Advertising

giuseppetrimarc : Mare pulito e spiagge accoglienti, in Sicilia 11 Bandiere blu: new entry per Furci Siculo (ME) - TeleAppula : Mare: la Basilicata conferma cinque Bandiere Blu - 8x8Todamoon : RT @Agenzia_Ansa: Assegnate le Bandiere Blu, il riconoscimento alle località rivierasche e ai porti turistici più incontaminati e sostenibi… - Paolinh0 : RT @SkyTG24: Bandiere Blu 2022, ecco tutte le località premiate per la qualità di acqua e spiagge. FOTO - Agenzia_Ansa : Assegnate le Bandiere Blu, il riconoscimento alle località rivierasche e ai porti turistici più incontaminati e sos… -