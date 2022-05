Alpini a Rimini | “Non una di meno” non demorde | “150 segnalazioni di molestie” Ma nessuna sporge denuncia

(Di martedì 10 maggio 2022), 10 mag — Sono 150 — ma ci scommettiamo, nelle prossime ore saliranno — ledi presuntesessuali raccolte dalle femministe di Non una dicontro gliin adunata alo scorso fine settimana. Ma, curiosamente, nessuno di questi racconti è sfociato poi in unaper abusi alle autorità competenti: centocinquanta è un numero ragguardevole, eppuredelle presunte vittime si è presa la briga di informare le forze dell’ordine di quanto è accaduto nella città rivierasca che ha ospitato il 93esimo appuntamento nazionale delle penne nere., le pasionarie all’attacco In 80mila hanno sfilato per, tra canti, foto di gruppo, goliardia e ...

stanzaselvaggia : Più di cento donne, alcune giovanissime, hanno testimoniato di aver subito molestie da parte di partecipanti all’ad… - ilpost : Ci sono state di nuovo decine di denunce di molestie all’adunata degli Alpini - Agenzia_Ansa : Sono centinaia, e continuano ad aumentare, le denunce di molestie raccolte a Rimini da Non una di meno, nel corso d… - Olindo35055898 : RT @IlPrimatoN: Senza l'ombra di denunce alle forze dell'ordine, difficile stabilire cosa sia realmente accaduto, e l'entità delle presunte… - PaoloBorg : Il fatto che gli alpini al raduno di Rimini si comportino come dei ragazzotti in Piazza Duomo a Capodanno conferma… -

, 'Non una di meno' non demorde: '150 segnalazioni di... Cronaca Primo Piano, 'Non una di meno' non demorde: '150 segnalazioni di molestie'. Ma nessuna sporge denuncia ...Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, sui casi di violenza denunciati in occasione del raduno di, oltre 150 denunce: dove e quando son avvenute le molestie. La ...Le femministe: "Centinaia di casi", ma l'organizzazione: "Nessuna denuncia". Sulle polemiche interviene il ministro della Difesa: "Gravissimi gli episodi raccontati, non devono essere sottovalutati: n ...Avevamo creato uno spazio esterno per far stare gli alpini anche all’aperto visto che i gradi in ... E’ stata un’esperienza molto bella e unica per Rimini». Bomboloni in quantità Federico Bordoni, uno ...