Usa | la first lady Jill Biden in visita a sorpresa in Ucraina | l’incontro con la moglie di Zelensky

La first lady statunitense Jill Biden si è recata oggi, 8 maggio, nell'Ucraina occidentale per incontrare a sorpresa Olena Zelenska, la moglie del presidente Volodymyr Zelensky. È la prima volta che la first lady Ucraina appare in pubblico dall'inizio del conflitto, secondo quanto dichiarato dai dirigenti statunitensi. La visita è avvenuta in una scuola che temporaneamente fa da rifugio a Uzhhorod, città di circa 100 mila persone, che si trova a pochi chilometri dal confine con la Slovacchia. Uzhhorod ha quasi raddoppiato la propria popolazione nelle ultime settimane a seguito dell'arrivo dei rifugiati in fuga dai bombardamenti delle altre zone dell'Ucraina.

