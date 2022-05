Ucraina: combattenti di Azovstal, "nessuna resa". Putin, "Via la feccia del nazismo". Jill Biden incontra Zelenska (Di domenica 8 maggio 2022) Sirene d'allarme nel Paese. La notizia più importante delle ultime ore è che tutti i civili asserragliati da settimane nell'acciaieria di Azovstal sono liberi. Zelensky: 'Salvate oltre 300 persone'.... Leggi su feedpress.me (Di domenica 8 maggio 2022) Sirene d'allarme nel Paese. La notizia più importante delle ultime ore è che tutti i civili asserragliati da settimane nell'acciaieria disono liberi. Zelensky: 'Salvate oltre 300 persone'....

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I I combattenti dell'Azovstal in conferenza stampa on line: 'Combatteremo fino alla fine. I russi bombardan… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I I combattenti ucraini barricati nell'Azovstal a Mariupol hanno comunicato che terranno a breve una confe… - _Nico_Piro_ : E' la costante di tutte i conflitti, dalla Grande (solo per massacro non per gloria) Guerra sappiamo che su 10 vitt… - robven235 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA I I combattenti dell'Azovstal in conferenza stampa on line: 'Combatteremo fino alla fine. I russi bombardano, ten… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA I I combattenti dell'Azovstal in conferenza stampa on line: 'Combatteremo fino alla fine. I russi bombardano, ten… -