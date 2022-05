Advertising

TGLA7

Il comandante del battaglione Azov "resa inaccettabile" Zelensky nel giorno della memoria "La Russia come i nazisti" Mattarella nel messaggio agli alpini "Guerra brutale scatenata dalla Russia" Draghi ...... tra cui il No vax Franzoni - Mosca ammette: vogliamo tutto il sud'Ucraina Niente tregua per la Pasqua ortodossa Anche in Italia alcuni casi'epatite sconosciuta Nuovi arresti per assalto ... TgLa7d dell'8 maggio 2022