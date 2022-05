Se vi fa male e vi gira spesso la testa non sottovalutate il problema | Potreste avere questa malattia (Di domenica 8 maggio 2022) Frequentemente capita di avvertire un senso di malessere diffuso accompagnato da vertigini e mal di testa. Attenzione a non sottovalutare questi semplicissimi sintomi che possono nascondere una malattia ben più grave. Ecco quando è necessario rivolgersi ad un medico. Con il cambio di stagione molto spesso il nostro fisico ne risente; diventiamo irritabili e ci sentiamo spesso stanchi e affaticati. Capita che insorgano alche altri disturbi ai quali dobbiamo riservare un’attenzione in più. Possono fischiare le orecchie, si possono avvertire frequenti capogiri e gli attacchi di mal di testa possono diventare sempre più frequenti. E’ bene, in questi casi, rivolgersi ad uno specialista in modo che si possa intraprendere un percorso di indagine volto a scongiurare anche ... Leggi su howtodofor (Di domenica 8 maggio 2022) Frequentemente capita di avvertire un senso dissere diffuso accompagnato da vertigini e mal di. Attenzione a non sottovalutare questi semplicissimi sintomi che possono nascondere unaben più grave. Ecco quando è necessario rivolgersi ad un medico. Con il cambio di stagione moltoil nostro fisico ne risente; diventiamo irritabili e ci sentiamostanchi e affaticati. Capita che insorgano alche altri disturbi ai quali dobbiamo riservare un’attenzione in più. Possono fischiare le orecchie, si possono avvertire frequenti capogiri e gli attacchi di mal dipossono diventare sempre più frequenti. E’ bene, in questi casi, rivolgersi ad uno specialista in modo che si possa intraprendere un percorso di indagine volto a scongiurare anche ...

