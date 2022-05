LIVE Motocross, GP Italia MXGP 2022 in DIRETTA: dominio di Gajser, caduta purtroppo per Forato (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05:00 Ultimi trecento secondi prima dei due giri che precedono la bandiera a scacchi. 06:00 L’olandese Glenn Coldenhoff cade! Perde tante posizioni ritrovandosi ora in 13esima piazza, proprio davanti ad Alberto Forato. 07:00 Gajser IRREALE! Lo sloveno ha 11 secondi di vantaggio, ripetiamo: 11 secondi. 08:00 Aggiornamento classifica: Gajser, Seewer, Watson, Renaux, Jonass, Fernandez, questa la top 6. 09: 00 Pauls Jonass in crisi nera: da primo a quinto, il lettone non riesce più a trovare il ritmo. 10:00 Ultimi seicento secondi di tempo regolamentare prima dei giri finali che precederanno la bandiera a scacchi. 12:00 La top ten è chiusa in questo momento dall’australiano Mitchell Evans. 13:00 Tim Gajser show! Lo sloveno ha più di 7 secondi di ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05:00 Ultimi trecento secondi prima dei due giri che precedono la bandiera a scacchi. 06:00 L’olandese Glenn Coldenhoff cade! Perde tante posizioni ritrovandosi ora in 13esima piazza, proprio davanti ad Alberto. 07:00IRREALE! Lo sloveno ha 11 secondi di vantaggio, ripetiamo: 11 secondi. 08:00 Aggiornamento classifica:, Seewer, Watson, Renaux, Jonass, Fernandez, questa la top 6. 09: 00 Pauls Jonass in crisi nera: da primo a quinto, il lettone non riesce più a trovare il ritmo. 10:00 Ultimi seicento secondi di tempo regolamentare prima dei giri finali che precederanno la bandiera a scacchi. 12:00 La top ten è chiusa in questo momento dall’australiano Mitchell Evans. 13:00 Timshow! Lo sloveno ha più di 7 secondi di ...

