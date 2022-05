Gf Vip, Clarissa Selassiè preoccupata per la sorella Lulù: «Sta attraversando un brutto periodo» (Di domenica 8 maggio 2022) La rottura fra Lulù e Manuel Bortuzzo non lascia serena neanche la sorella minore Clarissa, anche lei concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. In una diretta Instagram, Clarissa Selassié ha confidato apertamente a proposito della sorella maggiore Lucrezia: «Sono amareggiata e pensierosa. Sto molto in pensiero per Lulù, perché comunque mia sorella in questo periodo non sta attraversando cose molto facili e sto male con lei e per lei. Sono sempre al suo fianco». Nessun commento sul comportamento di Manuel Bortuzzo. L’ex nuotatore dopo aver scaricato Lulù l’ha bloccata su WhatsApp e ha cancellato tutte le foto di coppia sui social network. La famiglia Selassié, che aveva accolto Manuel come un figlio e ... Leggi su blog.libero (Di domenica 8 maggio 2022) La rottura frae Manuel Bortuzzo non lascia serena neanche laminore, anche lei concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. In una diretta Instagram,Selassié ha confidato apertamente a proposito dellamaggiore Lucrezia: «Sono amareggiata e pensierosa. Sto molto in pensiero per, perché comunque miain questonon stacose molto facili e sto male con lei e per lei. Sono sempre al suo fianco». Nessun commento sul comportamento di Manuel Bortuzzo. L’ex nuotatore dopo aver scaricatol’ha bloccata su WhatsApp e ha cancellato tutte le foto di coppia sui social network. La famiglia Selassié, che aveva accolto Manuel come un figlio e ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip: Clarissa preoccupata, la sorella le sembra…. - ParliamoDiNews : Gf Vip, `Lulù Selassié, non sta bene, sono preoccupata`, parla la sorella più piccola Clarissa #GrandeFratello - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip, Clarissa: `Sono in pensiero per Lulù, ricopriamola d’amore` #Offertedilavoro… - AngoloDV : GF VIP: Clarissa in ansia per Lulù #gfvip #AngolodelleNotizie #clarissa #lulù - andreastoolbox : #Gf Vip, Clarissa Selassiè preoccupata per la sorella Lulù: «Sta attraversando un brutto periodo» -