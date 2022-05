Con lo spread sopra quota 200 il Mes torna a scaldare i motori (Di domenica 8 maggio 2022) Roma, 8 mag – E’ di nuovo psicosi spread. Non (ancora) ai livelli del 2011, plasticamente rappresentati dal “Fate presto” a nove colonne in prima pagina sul Sole 24 Ore, ma basta ormai una qualsiasi fiammata per lanciare l’allarme. Arrivando persino a far resuscitare quel Mes che, discussioni sulla sua riforma a parte, sembrava ormai un ricordo del passato. La cronaca ci racconta che il differenziale di rendimento tra il Btp italiano a 10 anni e l’omologo Bund tedesco ha toccato quota 200. E’ accaduto venerdì, quando lo spread ha chiuso proprio su quel preciso valore. La soglia, di per sé, vale poco e tanto allo stesso tempo. Poco perché è puramente psicologica. Tanto perché era da maggio 2020 – quindi in piena prima ondata e quando ancora dovevamo smaltire le scorie della malparata di marzo della Lagarde – che non si veleggiava su ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 8 maggio 2022) Roma, 8 mag – E’ di nuovo psicosi. Non (ancora) ai livelli del 2011, plasticamente rappresentati dal “Fate presto” a nove colonne in prima pagina sul Sole 24 Ore, ma basta ormai una qualsiasi fiammata per lanciare l’allarme. Arrivando persino a far resuscitare quel Mes che, discussioni sulla sua riforma a parte, sembrava ormai un ricordo del passato. La cronaca ci racconta che il differenziale di rendimento tra il Btp italiano a 10 anni e l’omologo Bund tedesco ha toccato200. E’ accaduto venerdì, quando loha chiuso proprio su quel preciso valore. La soglia, di per sé, vale poco e tanto allo stesso tempo. Poco perché è puramente psicologica. Tanto perché era da maggio 2020 – quindi in piena prima ondata e quando ancora dovevamo smaltire le scorie della malparata di marzo della Lagarde – che non si veleggiava su ...

