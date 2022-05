Carlos Sainz sulle montagne russe di Miami | incidente | poi secondo posto

(Di domenica 8 maggio 2022) Un inizio eccezionale per la Ferrari in questo Mondiale 2022 di Formula 1 partito con i migliori auspici possibili. La Rossa di Maranello è competitiva e, spesso, riesce a mettere in riga anche la potentissima Red Bull del campione del mondo Max Verstappen. Una forza della natura, quella sprigionata dal Cavallino Rampante, che ha portato Charles Leclerc a scalare la vetta della classifica piloti: è proprio il monegasco il grande leader attuale della Rossa di Maranello. Alla sua ombra, poi, c’è un: tra errori e conclamata sfortuna, lo spagnolo riveste il ruolo del Dark side of the Moon. Il giovane iberico, proprio in questa prima due giorni ospitata da, si è reso protagonista di un saliscendi stile: nelle Libere del venerdì, infatti, un grave errore lo ha portato a ...

Advertising

Eurosport_IT : PRIMA FILA TUTTA FERRARI A MIAMI! ?????? Pole position per Charles Leclerc con il tempo di 1:28.796, seconda posizio… - Agenzia_Ansa : Prima fila targata Ferrari nel primo Gran Premio della storia della Formula 1 a Miami. Conquista la Pole position C… - rtl1025 : ?? Prima fila targata #Ferrari nel primo #MiamiGP . Conquista la Pole position Charles #Leclerc davanti al compagno… - MartinaC1203 : RT @MatteoDG93: Grandissimo #Leclerc, ma straordinario anche Carlos #Sainz che ha ricostruito un week-end difficile. In un periodo difficil… - _diana87 : Carlos Sainz sorride finalmente dopo due weekend sfortunati, quindi sorrido anche io ? -

Le strategie della Scuderia Ferrari per la gara di oggi, il Gran Premio di Miami F1 2022 con Charles Leclerc eche scatteranno in prima ...Sul circuito cittadino della Florida, il monegasco Charles Leclerc ha firmato la pole - position a precedere il compagno di squadra,, e l'olandese della Red Bull Max Verstappen. ...La Ferrari prenderà il via del GP di Miami con entrambe le F1-75 in prima fila. Charles Leclerc ha infatti preceduto il compagno di squadra Carlos Sainz in ...Nelle qualifiche di ieri, Charles Leclerc ha preceduto il compagno di squadra Carlos Sainz in una sessione che ha messo in luce una volta di più quanto sia serrata la battaglia là davanti, ma anche ...