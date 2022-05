ASCOLTI TV 7 MAGGIO 2022 | AMICI NON CONOSCE RIVALI 29 | 8% E DOPPIA ULISSE 15 | 2% | FBI 6% | GIRO D’ITALIA 9%+11 | 4% | VERISSIMO 20 | 3%+20 | 8% | ITALIA SÌ 12 | 8%+15 | 8% PICCO DI 5 2 MLN PER MARIA

(Di domenica 8 maggio 2022)TV 7· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Caffè di RaiUno – xTg1 + Tg1 Speciale – 978 18.25 + 1199 20.33InFamiglia – 1117 19.59 + 1095 20.53Buongiorno Benessere – 973 17.94Senato & Cultura – 854 11.21Linea Verde Life – 2230 17.78Tg1 – 3912 26.65Dedicato – 1600 11.91Linea Blu – 1104 9.74A Sua Immagine – 918 8.49 + 910 8.60Sì! – 1361 12.80Sì! – 1784 15.82L’Eredità – 2818 22.26L’Eredità – 3950 26.32Tg1 – 4506 25.88Soliti Ignoti – 4417 23.24– 2625 15.17 1279 13.09 186 10.29 1798 17.96Ciao Maschio – 629 8.25 Prima Pagina – xTg5 – 1248 22.32X-Style – 769 13.10Un’Altra Verità (R) – 464 8.75Magnifica– ndForum (R) – 1365 16.76Tg5 – 2971 21.30Beautiful – 2381 16.70Una Vita – ...

Advertising

emabrue : Ascolti Tv 7 maggio 2022: la semifinale di “Amici” doppia “Ulisse” e l’uomo di Neanderthal. Poi i telefilm di Rai2… - tvblogit : Ascolti tv sabato 7 maggio 2022: Ulisse, Amici di Maria De Filippi - IsaeChia : #Amici21, boom di ascolti per la semifinale: ecco quanto ha totalizzato Tutti i dati auditel della serata del 7 ma… - blogtivvu : Ascolti serale Amici 21, semifinale del 7 maggio: ecco i dati auditel della penultima puntata - twittantoridi : RT @fabiofabbretti: #Amici21 è senza rivali e in semifinale sfiora il 30% di share (29.8% - 4,5 milioni), #Ulisse al 15.2% (2,6 mln) https… -

... organizzata venerdì 6a Shama, all'interno della base del contingente italiano inquadrato ... Speriamo che qualcuno ci', ha concluso. I caschi blu italiani, impegnati a monitorare la ......rubrica alle voci dei nostri lettori e delle nostre lettrici in questa seconda domenica di, ... Chi ha responsabilità, in Parlamento e nel governo,queste voci "dal basso". Su Mosca grava ...Gli astronomi sospettano che le increspature nel gas caldo possano essere provocate dalle fasi di formazione delle stelle, fenomeno che rende il buco nero all’interno di Perseo una fonte di rumori, ...Ascolti Tv sabato 7 maggio 2022. Torna il consueto appuntamento con i dati auditel e lo share dei programmi in prima serata. Qual è stato il più seguito Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quan ...