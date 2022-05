Solo il Cretino Collettivo nella sua fase senile non capisce la differenza tra Saddam e Zelensky (Di sabato 7 maggio 2022) Fare storia e fare verità sono due impossibili diversi tra loro. Per questo alla fine c’è la fede, che però è diversa dalla credenza, e c’è la liturgia della fede e del mistero che è diversa dalla ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 7 maggio 2022) Fare storia e fare verità sono due impossibili diversi tra loro. Per questo alla fine c’è la fede, che però è diversa dalla credenza, e c’è la liturgia della fede e del mistero che è diversa dalla ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

lafallitaa : RT @lafallitaa: “ti amo. faccio sempre il cretino solo per il gusto di sentirti ridere. sono felice quando i casi sono complicati perché qu… - FuckTheMoviola : @arderei_lomondo Non posso guardarlo, e pure quel cretino di Morata, non solo Kean - theo_inkling : @AndreaLompio53 @rosadineve Dov'è scritto che vuole solo la Crimea che l'aveva già conquistata. A lui interessa l'u… - GiGio_CoRa : @Alberto92293264 @farted94 Ma che rispondi a questo che capisce solo peti e rutti? Uno normale avrebbe la bacheca c… - innocente_evas : RT @Amyrmia: Sfatiamo un mito. Viaggiare non sempre apre la mente. Se sei un cretino, rimani un cretino. Sei solo un cretino in un altro l… -