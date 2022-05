Conferenza stampa Mihajlovic: «Volevo tornare il prima possibile. Scudetto? Tifavo…» (Di sabato 7 maggio 2022) Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è tornato a parlare in Conferenza stampa per la sfida al Venezia Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è tornato a parlare in Conferenza stampa per la sfida al Venezia. Le sue dichiarazioni: «Mi siete mancati, siete un male necessario». Si apre con una battuta la Conferenza del tecnico serbo al suo ritorno dopo la degenza in ospedale per le nuove cure. MOMENTO – «Volevo tornare alla normalità il prima possibile. tornare in campo è stato bellissimo. Questa volta è stata più pesante a livello mentale, perché per il Covid sono dovuto rimanere da solo. La mia famiglia e miei giocatori mi hanno dato forza. Colgo l’occasione per ringraziarli. I ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022) Sinisa, allenatore del Bologna, è tornato a parlare inper la sfida al Venezia Sinisa, allenatore del Bologna, è tornato a parlare inper la sfida al Venezia. Le sue dichiarazioni: «Mi siete mancati, siete un male necessario». Si apre con una battuta ladel tecnico serbo al suo ritorno dopo la degenza in ospedale per le nuove cure. MOMENTO – «alla normalità ilin campo è stato bellissimo. Questa volta è stata più pesante a livello mentale, perché per il Covid sono dovuto rimanere da solo. La mia famiglia e miei giocatori mi hanno dato forza. Colgo l’occasione per ringraziarli. I ...

