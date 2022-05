Paziente morto dopo il trapianto di un cuore di maiale, l’ipotesi che l’organo geneticamente modificato sia stato infettato da un virus suino (Di venerdì 6 maggio 2022) Potrebbe essere stato un virus suino la causa della morte dell’uomo a cui era stato trapiantato il cuore di un maiale. Un intervento con un organo geneticamente modificato che tanto interesse ha destato in campo medico e non solo. Il signor David Bennett Sr. era vicino alla morte a gennaio quando ha ricevuto un cuore di maiale geneticamente modificato. Tutto sembrava andar bene, secondo quanto anche riportato dal suo chirurgo, Bartley Griffith della School of Medicine dell’University of Maryland. dopo poco meno di due mesi Bennett, che aveva 57 anni, è morto. Ora, secondo quanto anche riportato dalla “MIT Technology Review”, si sarebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Potrebbe essereunla causa della morte dell’uomo a cui eratrapiantato ildi un. Un intervento con un organoche tanto interesse ha dein campo medico e non solo. Il signor David Bennett Sr. era vicino alla morte a gennaio quando ha ricevuto undi. Tutto sembrava andar bene, secondo quanto anche riportato dal suo chirurgo, Bartley Griffith della School of Medicine dell’University of Maryland.poco meno di due mesi Bennett, che aveva 57 anni, è. Ora, secondo quanto anche riportato dalla “MIT Technology Review”, si sarebbe ...

