Hekfan a Milano | la cucina di Hong Kong in versione luxury si gusta a Brera

Advertising

ParliamoDiNews : Il nuovo ristorante Hekfan: mangiare come a Hong Kong, a Milano | Vanity Fair Italia #VanityFairStories… - TravellerItalia : Il nuovo ristorante Hekfan: mangiare come a Hong Kong, a Milano -

Vanity Fair Italia

, via Marco Formentini 2; tel: 02/36593966; www..it Aperto dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23, chiuso martedì; costo medio 90 euro... Kin Cheung è la "mano" dietro la catena di street food Hekfanchai (tre punti vendita a) e il ristorante, che sta per debuttare nel capoluogo lombardo. "La tradizione vuole che durante ... Il nuovo ristorante Hekfan: mangiare come a Hong Kong, a Milano La cucina di Hong Kong in versione luxury si gusta in Brera. Aperto da poco più di un mese, il ristorante Hekfan vede il ritorno in città del pluripremiato chef Kin Cheung (per ...Un intenso viaggio gastronomico guidati dallo Chef Kin Cheung attraverso le tradizioni i simboli e i costumi hongkongesi ...