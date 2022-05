Giro d’Italia 2022 in tv oggi: orari di partenza e arrivo Budapest-Visegrad, programma, streaming RAI ed Eurosport (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo tanta attesa comincia finalmente il Giro d’Italia 2022. La Corsa Rosa torna ad infiammare i cuori di tutti gli appassionati fino al prossimo 29 maggio, quando all’Arena di Verona verrà incoronato il successore di Egan Bernal, vincitore lo scorso anno. Per la prima volta dopo quattro anni si parte dall’estero, precisamente dall’Ungheria: la prima tappa andrà da Budapest a Visegrad. Una tappa abbastanza morbida per almeno 190 chilometri, con lo scenario più plausibile di una fuga a più uomini che non prenderà troppo margine venendo controllata dal gruppo; gli ultimi 5000 metri cambieranno però volto, premiando le ruote veloci che sapranno resistere in salita. Primi due chilometri con pendenze di poco superiori al 2,5%, gli altri tre con medie del 5% e punte dell’8%: scalata non impossibile, ma gli ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo tanta attesa comincia finalmente il. La Corsa Rosa torna ad infiammare i cuori di tutti gli appassionati fino al prossimo 29 maggio, quando all’Arena di Verona verrà incoronato il successore di Egan Bernal, vincitore lo scorso anno. Per la prima volta dopo quattro anni si parte dall’estero, precisamente dall’Ungheria: la prima tappa andrà da. Una tappa abbastanza morbida per almeno 190 chilometri, con lo scenario più plausibile di una fuga a più uomini che non prenderà troppo margine venendo controllata dal gruppo; gli ultimi 5000 metri cambieranno però volto, premiando le ruote veloci che sapranno resistere in salita. Primi due chilometri con pendenze di poco superiori al 2,5%, gli altri tre con medie del 5% e punte dell’8%: scalata non impossibile, ma gli ...

