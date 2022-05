Covid oggi VdA, 86 nuovi positivi e zero morti (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – oggi, 6 maggio 2022, sono 86 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Valle D’Aosta, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. I guariti sono 107. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva e non si registrano decessi che da inizio epidemia nella regione sono stati 533. Gli attuali positivi sono 1421 di cui 28 ricoverati in ospedale. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) –, 6 maggio 2022, sono 86 icontagi da coronavirus registrati in Valle D’Aosta, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino-19 della Regione. I guariti sono 107. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva e non si registrano decessi che da inizio epidemia nella regione sono stati 533. Gli attualisono 1421 di cui 28 ricoverati in ospedale. L'articolo proviene da Italia Sera.

