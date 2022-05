Calciomercato Napoli, Ospina dice addio, Lozano non si muove (Di venerdì 6 maggio 2022) Non sarà un Calciomercato facile quello del Napoli la prossima estate. C’è la necessità di far quadrare i conti, De Laurentiis lo sa e lo ha già comunicato ai suoi collaboratori. Dovrà essere fatto... Leggi su europa.today (Di venerdì 6 maggio 2022) Non sarà unfacile quello della prossima estate. C’è la necessità di far quadrare i conti, De Laurentiis lo sa e lo ha già comunicato ai suoi collaboratori. Dovrà essere fatto...

Advertising

NCN_it : Ospina, futuro azzurro in dubbio, Spalletti vorrebbe trattenerlo #Ospina #futuro #Napoli #dubbio #Spalletti… - SeEarn : Ospina, futuro azzurro in dubbio, Spalletti vorrebbe trattenerlo #Ospina #futuro #Napoli #dubbio #Spalletti… - NCN_it : Koulibaly, il Napoli vuole il rinnovo, nonostante la corte del Barcellona; Szalai nel mirino degli azzurri… - SeEarn : Koulibaly, il Napoli vuole il rinnovo, nonostante la corte del Barcellona; Szalai nel mirino degli azzurri… - NCN_it : Osimhen in cima alla lista dei desideri dell’Arsenal #Osimhen #cima #lista #desideri #Arsenal #Napoli… -