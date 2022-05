Titankhamon l' ultima mostra | nei The Space Cinema con la voce narrante di Manuel Agnelli

(Di giovedì 5 maggio 2022) Per il 2022 la Grande Arte alè distribuita in esclusiva per l'Italia da Nexo Digital con i media partner Radio Capital, Sky Arte, MYmovies.it e in collaborazione con Abbonamento Musei. " Ho ...

'Tutankhamon. L'ultima mostra' il 9, 10, 11 maggio nei cinema. Un racconto straordinario che ripercorre con la voce narrante di Manuel Agnelli.È il 26 novembre 1922 quando l'archeologo ed egittologo britannico Howard Carter, eseguito un piccolo foro nell'intonaco di copertura di una parete sotterranea, getta per la prima volta lo sguardo nel ...