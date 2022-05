Sinner eliminato | Aliassime lo annichilisce | non ci sono più italiani a Madrid

(Di giovedì 5 maggio 2022) un Felix Auger -perfetto quello sceso in campo oggi al MutuaOpen, in occasione degli ottavi di finale. A farne le spese è stato l'ultimo italiano rimasto in gara nel pomeriggio, ...

Newsinunclick : Sinner eliminato agli ottavi al Madrid Open: vince Auger Aliassime 6-1, 6-2 - zazoomblog : Masters 1000 Madrid 2022: Jannik Sinner eliminato da un Felix Auger-Aliassime travolgente - #Masters #Madrid #2022… - Pirichello : RT @Gazzetta_it: #Sinner eliminato a Madrid. Aliassime lo annichilisce: 6-1 6-2 - Gazzetta_it : #Sinner eliminato a Madrid. Aliassime lo annichilisce: 6-1 6-2 - OA_Sport : Jannik Sinner perde malamente, ma i meriti sono di Felix Auger-Aliassime, che sfodera forse la sua più bella presta… -

A farne le spese è stato l'ultimo italiano rimasto in gara nel pomeriggio, Jannik(n. 12 Atp),con un punteggio umiliante: 6 - 1 6 - 2, maturato in un'ora e 19 minuti di gioco. A ...L' Italia abbandona il Masters 1000 di Madrid : Jannikda Auger - Aliassime , Lorenzo Musetti ritirato per infortunio dopo un set perso contro Zverev . E di un altro infortunio approfitta Djokovic , passato ai quarti senza neanche ...MADRID. Jannik Sinner lascia negli ottavi il torneo di Madrid, quarto Masters 1000 stagionale, eliminato in due set (6-1, 6-2) dal canadese Felix Auger-Aliassime, n.10 del ranking. Non c'è stata prati ...Forse raramente s'era vista una versione tanto dominante di Felix Auger-Aliassime. E a fare le spese della furia del canadese è Jannik Sinner. A onor del vero va detto che l'altoatesino, quest'oggi, n ...