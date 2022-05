Reggio Emilia, il circolo Arci ospita i P38, band che inneggia alle Br. Ma il problema sono «i fascisti» (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il presidente del circolo Arci che li ha ospitati, Marco Vicini, minimizza, e dà la colpa ai «fascisti», che «si incazzavano allora a sentire le parole di Giovanni Lindo Ferretti e si infuriano adesso ad ascoltare i P38». P38 – La gang è il nome del gruppo che si ispira alle Br e si è esibito per il concerto del primo maggio organizzato al Tunnel di Reggio Emilia in occasione della “Festa dell’Unità Comunista”. La band si autodefinisce «collettivo musicale artistico insurrezionale» e i membri si definiscono «trapper brigatisti». La produzione “artistica” dei P38 ispirata alle Br Coerenti con il nome e le definizioni che si sono dati, i membri della “gang” cantano versi come «zitto zitto pagami il riscatto, zitto zitto ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il presidente delche li hati, Marco Vicini, minimizza, e dà la colpa ai «», che «si incazzavano allora a sentire le parole di Giovanni Lindo Ferretti e si infuriano adesso ad ascoltare i P38». P38 – La gang è il nome del gruppo che si ispiraBr e si è esibito per il concerto del primo maggio organizzato al Tunnel diin occasione della “Festa dell’Unità Comunista”. Lasi autodefinisce «collettivo musicale artistico insurrezionale» e i membri si definiscono «trapper brigatisti». La produzione “artistica” dei P38 ispirataBr Coerenti con il nome e le definizioni che sidati, i membri della “gang” cantano versi come «zitto zitto pagami il riscatto, zitto zitto ...

