Il giallo di Azovstal | che cosa sta succedendo nell’acciaieria

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Per i media ucraini l’esercito russo ha fatto irruzione all’interno dell’acciaieria di. Le emittenti di Mosca, invece, fanno semplicemente sapere che le forze del Cremlino stanno riversando una “pioggia di fuoco” sull’acciaieria, senza far riferimento ad alcun tentativo di irrompere nella struttura. Chestaa Mariupol in queste concitatissime ore? Andiamo con InsideOver.

Nel settantesimo giorno di guerra tornano gli scontri all'acciarieriadi Mariupol , dove sono in corso "combattimenti violenti", come denuncia il sindaco. Ma ...di essere sanzionato Il...Se la vicepremier parla di 150 persone, la Bbc ne conteggia 127, 69 evacuati dae 58 ... Per fortuna alla fine i conti tornano, ilè risolto. Nell'Ucraina attanagliata dalla guerra più ..."Continueremo a fare di tutto per far uscire la nostra gente da Mariupol e dall'Azovstal, sia civili sia militari", l'annuncio ... "I soldati ucraini sono sigillati dentro l'acciaieria". Resta il ...“Siamo andati lì (alla Azovstal) per una nostra libera scelta, come i lavoratori della fabbrica, per salvarci”, spiega ancora la donna, capelli raccolti, piumino giallo e due grandi borse nelle mani, ...