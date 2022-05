Il concerto con musiche Disney, il regista dei Minions e i laboratori sul Sentierone: dal 20 al 22 maggio ecco Bergamo Animation Days (Di mercoledì 4 maggio 2022) La kermesse Tante iniziative dedicate al mondo dell’animazione: rivolti a bambini e famiglie ma non solo. Workshop e incontri di settore. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 4 maggio 2022) La kermesse Tante iniziative dedicate al mondo dell’animazione: rivolti a bambini e famiglie ma non solo. Workshop e incontri di settore.

Advertising

RaiTre : “Sogno il giorno in cui ascolteremo questa canzone e penseremo che per fortuna parla di qualcosa di assurdo, surrea… - teatrolafenice : Comincia ora con gli inni d'Italia e d'Ucraina il 'Concerto per la Pace' che vede protagonisti i 75 professori d'or… - LuigiBrugnaro : Il #1maggio a Venezia un concerto per la Pace,gratuito per i cittadini metropolitani veneziani Con orgoglio abbiam… - home_delena : ?? @chooselovexx ?? vende due biglietti per il concerto di Ultimo il 12 giugno a Firenze per chi lo volesse contat… - ElsaHelter : Con P1per che, rimasto fuori, farà questa domanda ad Ale dopo che quest'ultimo a fine concerto uscirà a salutare i… -