"Tutto pronto...". Il giorno in cui può esplodere la guerra. Putin pronto a reagire: schiaffo Finlandia (Di martedì 3 maggio 2022) Dalle parole si passa ai fatti. Adesso La Finlandia fa sul serio e vuole davvero entrare nella Nato. Uno scenario esplosivo che potrebbe far deflagrare una guerra ben più pesante coinvolgendo la Russia che vede l'entrata della Finlandia nell'alleanza atlantica come fumo negli occhi. Secondo quanto riportano fonti governative finlandesi, il Paese sarebbe pronto ad avanzare la sua richiesta di ingresso nella Nato il prossimo 12 maggio. Ma non finisce qui. C'è una doppia morsa che si stringe attorno allo Zar: anche la Svezia subito dopo farà la stessa mossa. Pochi giorni dopo la Finlandia, infatti, anche Stoccolma chiederà di mettere piede nella Nato. Gli analisti sono già in stato di massima allerta e prevedono una escalation pericolosa con la guerra già avviata in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Dalle parole si passa ai fatti. Adesso Lafa sul serio e vuole davvero entrare nella Nato. Uno scenario esplosivo che potrebbe far deflagrare unaben più pesante coinvolgendo la Russia che vede l'entrata dellanell'alleanza atlantica come fumo negli occhi. Secondo quanto riportano fonti governative finlandesi, il Paese sarebbead avanzare la sua richiesta di ingresso nella Nato il prossimo 12 maggio. Ma non finisce qui. C'è una doppia morsa che si stringe attorno allo Zar: anche la Svezia subito dopo farà la stessa mossa. Pochi giorni dopo la, infatti, anche Stoccolma chiederà di mettere piede nella Nato. Gli analisti sono già in stato di massima allerta e prevedono una escalation pericolosa con lagià avviata in ...

