Firenze | doppia scossa di terremoto | una di magnitudo 3 7 con epicentro a Impruneta | poi in serata una replica di 3 4

(Di martedì 3 maggio 2022)dinel giro di qualche ora. Nel pomeriggio, alle 17.50, la terra ha tremato per la prima volta connella zona di. Il sima si è sviluppato a una profondità di 10 chilometri e ha avuto unadi 3.7, avvertita dalla popolazione sia ache in buona parte della provincia ed anche nel Valdarno fiorentino e aretino. Non sono stati segnalati danni al termine delle verifiche dei vigili del fuoco, né agli edifici né al patrimonio culturale, ma a causa dellasono stati sospesi i lavori del Consiglio regionale della Toscana, riunito in aula. In– alle 22.14 – è stata avvertita una nuova. Il sisma, che ha coinvolto ...

Advertising

vulnerabilegue1 : A Firenze doppia scossa di @terremoto. Certo: pandemia, guerre e ora il terremoto? Qualcos'altro? - Bertolca10 : Doppia scossa di #Terremoto in provincia di #Firenze. La prima questo pomeriggio di oltre M3, la seconda, poco fa tra 3.4 e 3.8. - SanremoAncheNoi : RT @RadioWebItalia: Aiello, doppia data al Tuscany Hall di Firenze @RadioWebItalia - RadioWebItalia : Aiello, doppia data al Tuscany Hall di Firenze @RadioWebItalia - FmFmfranco : @Pietro_Firenze Non si batte il petto ma arrogante sfida il Dio della vita e dell’Amore senza sapere che la partita… -

Il Fatto Quotidiano

Anche il sindaco della Città Metropolitana, Dario Nardella, ha scritto sui social: 'È stata registrata una scossa di terremoto nella zona di. Al momento non sono arrivate segnalazioni ...: "Tre operai sono rimasti feriti nella mattina del primo maggio in una azienda di Fidenza. ... Insomma abbiamo unapriorità, emergenza del lavoro ed emergenza sicurezza. Come MCL toscano ... Firenze, doppia scossa di terremoto: una di magnitudo 3.7 con epicentro a Impruneta, poi in serata una… Oggi, 3 maggio, alle ore 17:50, l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 in zona Firenze. L’epicentro è stato segnalato a Impruneta e ad una profondità di 10 chilometri.Contestualmente allo sciopero si terrà anche un presidio presso piazza del Duomo a Firenze – lato Regione Toscana – Assessorato ... unilaterali da parte datoriale Eccessivo ricorso ai doppi turni ...